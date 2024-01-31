В России предложили ввести сертификацию для самозанятых в сфере красоты

Российская Торгово-промышленная палата (ТТП) обратилась в правительство с предложением ввода сертификации для самозанятых, работающих в сфере красоты и здоровья, в частности, для косметологов и мастеров маникюра.
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