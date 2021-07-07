Происшествия

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Автоинспекторы Кабардино-Балкарии продолжают инструктировать юных велосипедистов

Для обеспечения дорожной безопасности и профилактики ДТП с участием детей сотрудники ОГИБДД отдела МВД России по Зольскому району организовали акцию для юных велосипедистов.

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