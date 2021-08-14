Русские в Киргизии. Очередные заскоки местных жителей

Темы дняПолитикаРусские в Киргизии. Очередные заскоки местных жителей Удивительные исторические факты Эта тема очень актуальна. И по-моему каждый написал об этом в своем блоге.Вернуться к статье4117НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВНадо отменить капитализм для начала , а потом решать национальный вопрос . Закрыть партию Е Р и учинить проверку законного заработка денег. Так сказать провести чисткуFialkaв Киргизии были такие проблемы сразу после распада СССР и здесь партия ЕР не при чём, вы мыслите как на Западе-Россия во всём виновата,а у вас ЕР и ПутинКИКрицкий Александр ИвановичХорошо хоть есть понимающие люди, что Путин не может повлиять на ситуацию.Геннадий ТышкевичСогласен с вами ,Валерий .До тех пор ,пока у власти олигархи и либералы ,пока в России капитализм , решать национальный вопрос бесполезно . И говорить о патриотизме -сплошное лицемерие . Необходимо придти на выборы в сентябре и проголосовать только за КПРФ ,ни за какую другую партию,что бы не добавить голосов ЕР . Вот только тогда начнётся движение за лучшую жизнь для русского народа .ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВМало того надо консолидировать левое движение всех партий , объединяясь не смотря ни на какие разногласия по мелким вопросам . В этом сила . И установить тотальный контроль за Е Р, которые подтасовывают прямо на глазах , зная что и полиция и счётная комиссия всё равно будут поддерживать только их партию и ВВП , которых надо отстранять от работы в правительствеМЛМила ЛиковаОтменить капитализм, ну вы смешной! Вы думаете много желающих найдётся? Максимум -- 10%!ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВА 90% не хотите . Народ и в 90-е годы не желал . Был же референдум или Вас тогда ещё не было ?SeveryaninНу что взять с дикарей? Только анализы. Ничего другого у них в головах нет.Леонид РусиДикие народы хотят иметь плоды цивилизации... А у самих в стране нет ничего, кроме гор и рек. А национальная культура... это на скаку вырывать шкуру барана у того, у кого она есть. Вот он их менталитет... отними! И учиться не надо, и институты не нужны... Довольство ваше... радость стада, нашедшего клочок травы... Быть сытым... больше вам не надо. Есть жвачка... и блаженны выевгений денисовУжесточать миграционную политику надо было ещё вчера. А наши чинуши как всегда делают вид, что ничего не произошло.хохлошумерПу не против них! У него везде "партнеры"хохлошумерМосквабад однако..!Владимир СтекловМое мнение,не кого не пускать,и работы нам хватит и денег и земли ,а они пускай там сами без русских,россиянам нужно давать льготы ,и жилье ,а документы должны выдавать быстро и без приключений,а то русским обратно не приехать и причины на поверхности,тогда все станет на свое место ,хорош кормит диаспоры и всякую не честь,от них один криминал.GgrainvnУвы, но по этой теме мнение российского руководства, как бы легитимного и народного, диаметрально противоположно мнению русского народа. И кончайте смешить наших лидеров своим мнением.Голованов Генаалчность наших чинуш состоит чтобы платить гроши своимnestor 19Хорошо что правительство России стало задумываться о своих соотечественниках.надеюсь это будет делаться чаще и более решительно. Обнаглели понаехавшие выходцы из бывших союзных республикВладимир ЛевченкоДаже не надейся на "наше" правительство.nestor 19А вполне возможно,что это пиар перед выборами...Астон МартинРусский язык и русские граждане ущемляются в правах на всех территориях бывшего СССР , о причинах можно говорить много и подогреваются западом во главе с америкосами , разрушение СССР и уничтожение социализма коллерируется как раз с накатом на русских как нацию , пример подала прибалтика с законом о негражданах , бороться с этим явлением можно многими способами в том числе и законодательно , включая создание закона о защите русских граждан и языка , но возникнет ли у власти такое желание - вот это вопрос ...Алексей ПлескачДа. Из-за ряда факторов, в числе которых - немаловажный - действия укроХунты - которая идёт на прямые оскорбления-изгалятельство над Россией и русским народом, что восточные - превосходно чувствуют! К тому же, есть ещё ряд факторов. Первый - важнейший - чувство собственного достоинства! Которое утеряно. Боязнь потерять работу вынуждает всех терпеть разные унижения и быть в одном ряду с этими самыми гастарбайтерами! КАК воспринимается это ими - не передать!!! У работодателей, что практикуют "серые" схемы - ВСЕГДА виновато Правительство. Что, якобы, не помогает. А ты налоги заплатил?!? НЕТ?!? Вот и всё. Людей должным образом оформил?!? НЕТ?!? Вот и всё. Да ещё долго вообще игнорировался факт русских людей за пределами РСФСР живших. Всё это - по понятным причинам. ТЕ, из-за кого это всё было - до сих пор смеют отовсюду серить на Путина, на Россию и на Русский народ. Невозбранно или - с минимальным щемлением. Что восточные - тоже очень хорошо видят и чувствуют.Елена игрикА как это воплотить в жизнь? Законы РФ действуют только на территории РФ....Валерий ВакуленкоНачнут приезжим "закручивать гайки" они в республиках на русских оторвутся, а там они не защищены...аделя поташоваНадо учить язык страны постоянного проживания и общаться на нём с местными жителями.Многие родились в этих странах но не захотели выучить язык и местные традиции.авторне нужны эти языки никому, вот и не учат. Сами носители языка его толком не знают, а уж преподавать и вовсе не умеют, только требуют.аделя поташоваЕсли не нужны языки терпите весь негатив Лучше уже не будет.Можно попытаться общаться с соседями,коллегами,попытаться выучить язык самосточтельно хотя бы на бытовом уровне.Даже перед поездкой на отдых в Турцию в интернете стараешься выучить самое элементальное А Вы прожив всю жизнь стране не удосужились выучить язык.У моей подруги в детстве соседи были татары,она может общаться с ними на их родноя языке.Хотя в городе Астрахани все говорят на русском.Это что леность или тупость?Елена игрикВот если бы ее с детства веником гоняли на уроки татарского, заставляли бы его учить, вряд ли она стала бы даже пытаться его выучить. Язык через кнут не идет, он идет через желание и необходимость, и чем сильнее навязывают, тем большее отторжение плучают. В Индии 12 (!!!!) госязыков плюс куча диалектов, в Швейцарии немецкий, французский, итальянский и особый статус у ретрогерманского! Почему кто-то должен указывать человеку, на каком языке ему говорить? Если даже и "титульная нация", то все можно?АПАЛЕКСАНДР ПУГОВКИННеобходимо развивать экономические отношения, поддерживать русскоязычные общины и славянскую культуру в бывших республиках СССР.Юхан ФранзенПять лет жил в Киргизии.Во время перестройки.Только хорошие и теплые воспоминания.Язык знать нужно.Так будет намного проще жить.МЛМила ЛиковаЧто же уехали, если всё хорошо?Юхан ФранзенЖил там из за болезни ребенка.Александр АлександровБараны горные - вам братья.Lira TantabaevaНе прикосновенность каждого, не зависимо от места проживания и не зависимо от языка общения. На того, кто избил девушку, завести уголовное дело и наказать по закону. Теперь, вопрос о национальности. В Кыргызстане граждане страны, не зависимо от национальности, всегда жили комфортно. Особенно русскоговорящие ( русские, украинцы, евреи, белорусы, немцы…). При СССР, почти все руководящие посты: партийные, торговые, образовательные, здравоохранения, финансовые, занимали русскоговорящие. Во всех организациях, основной состав профсоюзов занимали русскоговорящие. Поэтому, при распределении квартир предприятий, получали в основном русскоговорящие. И когда развалился СССР, и русскоговорящие решили эмигрировать из страны, и стали продавать квартиры, то нарисовалась такая картина, в многоквартирных домах кыргызский семей было в 2-3 х квартирах, а остальные квартиры продавались. Такая же картина в частном секторе. В центральной части городов одни русскоговорящие жили, а местные на отшибе. Теперь о языке. В то время, без знания русского невозможно было устроиться на работу и делать карьеру. В настоящее время эта тенденция сохранилась. В столице и в других городах основной язык общения русский. Бытовой русский шовинизм сохранился до сегодняшнего дня. Русскоговорящие, живущие в 2 и 3 поколении даже не пытаются изучать кыргызский. Значить они комфортно чувствую себя и без знания местного языка. И в последние дни, раздуваемый во всех медиа, страдании русских в Кыргызстане, по моему мнению искусственная проблема. Боюсь, чтоб не повторилась история как с Украиной.Владимир ТимофеевНа каждого одного пострадавшего русского в Киргизии, просто надо крутануть у нас барабан и выслать число, что будет на секторе, где отсчёт начинается лишь со 100, причём высылать наугад и независимо от даты въезда и кем они приехали работать. Через полгода сами будут охранять всех русских в своей Киргизии, а там далее и в Таджикистане, Казахстане и т.д.Skitalez ZhevajС мнением автора полностью согласен, надо нашему правительству защищать русских и русский язык, независимо от места проживания, в бывших советских республиках. Руководству страны полностью прекратить приглашать мигрантов в страну на работу, с Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Армении, коль так они поступают с русскими проживающими в их республиках. Пора русским показать свои зубы, по отношению к мигрантам работающим в России, слишком нагло они ведут себя в нашей стране, не говоря , о том, как страдают русские в их странах.Адольф ПешковНикогда не слушай сплетен. Особенно не спеши принимать решения на основании сплетен. Автор пишет, что в Киргизии и детские сады, и школы, и много русских. И ты с ним согласен. А почему выводы дурацкие ?ДенисЕсли в ответ не впускать их мигрантов к нам, то это выглядит как детская месть кидание какашками, это ничё не исправит, адекватность каждого въезжающего к нам не узнаешь и мысли не прочитаешь. Надо чтоб их старейшины со своими сами говорили и воспитывали, а мы добавим по мере надобности тут у себя.Лев СивохинТолько на государственном уровне надо жестко защищать права не только русских, но и лиц других национальностей, проживающих в Киргизии.Сергей СидоровМигранты кучкуются вокруг своих национальных общин. И ничего плохого в том если если это культурное общение, изучение родного языка и т. д.. НО когда национальные общины- диаспоры начинают вмешиваться в экономическую и политическую жизнь нашей страны - то это дела неизбежно будут приводить к ущемлению интересов коренного населенияВладимир КазаковЛавров и послы должны работать , а не куритьАлександр КлишинТак лавров сам армянТатьяна БушмелеваА Как нам визжали "хватит кормить Кавказ" или "Россия для русских" ? Кто-то спецом вражду раздувает, а кто-то откликается. Не от большого ума, но от большой гордыни. Если правительство будет поддерживать то это станет модным. И русские уедут. И как показывает опыт других стран уезжают не только русские...Комментировать
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