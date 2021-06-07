Россия может сняться с Евро-2020 из-за скандала с формой сборной Украины

Газета.ruПолитикаРоссия может сняться с Евро-2020 из-за скандала с формой сборной УкраиныСборная России изучает возможность отказа от выступления на предстоящем чемпионате Европы по футболу - 2020.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений ШаранхаевДелов то! А форму российской команды изобразить с границей Украины проходящей по Днепру, а Западную Украину как территорию Венгрии и Польши.Оzzи О ОФорму еще не изобрели , а шуметь начали с 2020 года !Комментировать
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