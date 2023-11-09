Аномалия из-за льготной ипотеки и новый вид активов. Обзор Банки.ру

Превращение льготной ипотеки в постоянную дотацию привело к ценовому дисбалансу, пишет Forbes. Сложилась аномальная ситуация, когда цена полуфабриката, домов на стадии строительства, выше стоимости уже построенного готового продукта.
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