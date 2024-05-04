НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 644 подписчика

Сотрудники Закарпатского ТЦК открыли стрельбу в ответ на попытку группы цыган освободить своих товарищей

Сотрудники Закарпатского ТЦК открыли стрельбу в ответ на попытку группы цыган освободить своих товарищей

В пресс-службе полиции Закарпатской области объяснили, что жители цыганского поселения из села Онок «выражали недовольство мобилизацией двух своих товарищей».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх