Сотрудники Закарпатского ТЦК открыли стрельбу в ответ на попытку группы цыган освободить своих товарищей

В пресс-службе полиции Закарпатской области объяснили, что жители цыганского поселения из села Онок «выражали недовольство мобилизацией двух своих товарищей».
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