Романо: «Севилья» заинтересована в переходе форварда ЦСКА Чалова

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов может продолжить карьеру в «Севилье». Как сообщает журналист Фабрицио Романов в социальных сетях, «Севилья» проявляет интерес к Чалову, но клуб пока не делал никаких официальных предложений армейскому клубу.