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Царьград

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Подросток на питбайке пострадал в ДТП из-за несоблюдения дистанции

Подросток на питбайке пострадал в ДТП из-за несоблюдения дистанции

Несовершеннолетний водитель питбайка пострадал в дорожной аварии, которая произошла из-за несоблюдения дистанции до движущегося впереди транспортного средства.

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