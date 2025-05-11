В Черёмушках ввели новый ЖК на 354 квартиры по программе реновации

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что в юго-западном районе Москвы, Черемушки, завершено строительство жилого комплекса общей площадью более 35 тысяч квадратных метров .