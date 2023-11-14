Оператор карт «Мир» одобрил прием платежей российскими банками за рубежом

Платежная система «Мир» одобряет использование банками РФ своих терминалов для оплаты за рубежом. Национальная система платежных карт (НСПК), выступающая оператором карт «Мир», может дать кредитно-финансовым организациям дополнительные разъяснения по этому вопросу.
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