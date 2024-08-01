Синоптики прогнозируют засуху в Краснодарском крае в последний месяц лета

По мнению Вильфанда, дефицит осадков — на руку аграриям, которые сейчас заняты уборкой урожая.Температура воздуха в августе будет близкой к норме на большой части территории России, включая Краснодарский край.
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