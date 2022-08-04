На Камчатке гид группы туристов умер во время сплава

На Камчатке гид группы туристов скончался во время сплава по реке Опала в Усть-Большерецком районе. Следователи проверяют обстоятельства его смерти, сообщает пресс-служба краевого СУ СК РФ.
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