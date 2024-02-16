Более тысячи домов Читы признаны аварийными – Гончаров

Зампред правительства Забайкальского края Алексей Гончаров в ходе строительного форума заявил, что сотни домов в Чите признаны аварийными – сейчас власти, по его словам, ведут работу по комплексному развитию территорий краевого центра.
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