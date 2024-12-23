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Художник Ольга Визингер-Флориан (Olga Wisinger-Florian)

Художник Ольга Визингер-Флориан (Olga Wisinger-Florian)

 Пианистка Ольга Визингер-Флориан серьезно занялась живописью только в тридцатилетнем возрасте. С 1874 года она училась у художников пейзажистов Мельхиора Фрича, Августа Шеффера и Эмиля-Якоба Шиндлера, которого называли "стиммунгсимпрессионистом" (импрессионистом настроения).

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