Художник Ольга Визингер-Флориан (Olga Wisinger-Florian)

Пианистка Ольга Визингер-Флориан серьезно занялась живописью только в тридцатилетнем возрасте. С 1874 года она училась у художников пейзажистов Мельхиора Фрича, Августа Шеффера и Эмиля-Якоба Шиндлера, которого называли "стиммунгсимпрессионистом" (импрессионистом настроения).