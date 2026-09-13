МО: российские военные взяли под контроль Черняков в Харьковской области

Вооруженные силы РФ установили контроль над населенным пунктом Черняков в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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