На втором чемпионате мира подряд в Топ-16 нет ни одной сборной из Азии и Африки

На чемпионате мира-2023 сегодня стартует второй групповой этап с участием 16 лучших сборных. Второй раз подряд в Топ-16 мирового первенства не попали команды из Азии и Африки, включая сборные Японии и Филиппин, которые выступают организаторами турнира.