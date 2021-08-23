Умер член Зала славы НХЛ, легенда «Рейнджерс» Жильбер. Ему было 80

Легендарный форвард «Рейнджерс» Род Жильбер скончался в воскресенье в возрасте 80 лет. Канадец – член Зала славы НХЛ с 1982 года, лучший снайпер (406 голов) и бомбардир (1021 очко, 406+615) в истории нью-йоркского клуба в регулярных чемпионатах.