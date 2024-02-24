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Аргументы и Факты

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Politico: атмосфера уныния царит в офисе Зеленского

Politico: атмосфера уныния царит в офисе Зеленского

Украинская власть в последнее время находится в унылом и мрачном настроении, аналогичная атмосфера царит в офисе президента Владимира Зеленского, сообщает газета Politico со ссылкой на источник, близкий к офису.

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