Politico: атмосфера уныния царит в офисе Зеленского

Украинская власть в последнее время находится в унылом и мрачном настроении, аналогичная атмосфера царит в офисе президента Владимира Зеленского, сообщает газета Politico со ссылкой на источник, близкий к офису.
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