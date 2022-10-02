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    Анна! Удачи, удачи и еще раз удачи!!!Анна Нетребко выс...

Что показала мобилизация о сути государства российского

Поразительные вещи вытворяет с родным Отечеством частичная мобилизация, ей-богу. Самые его одиозные пропагандисты, самые ярые поборники и хвалители внезапно обрушились с такой критикой на государственную машину, что любое либеральное СМИ позавидует.

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