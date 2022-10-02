Что показала мобилизация о сути государства российского

Поразительные вещи вытворяет с родным Отечеством частичная мобилизация, ей-богу. Самые его одиозные пропагандисты, самые ярые поборники и хвалители внезапно обрушились с такой критикой на государственную машину, что любое либеральное СМИ позавидует.