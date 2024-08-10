Над Белоруссией сбили украинские ударные беспилотники

Президент республики Александр Лукашенко сообщил, что Силы противовоздушной обороны Белоруссии 9 августа уничтожили на юге страны несколько целей, предположительно, ударных беспилотников, летевших со стороны Украины.
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