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Минобороны Чехии продолжит оказывать военную помощь Украине, несмотря на почти пустые арсеналы

Минобороны Чехии продолжит оказывать военную помощь Украине, несмотря на почти пустые арсеналы

Оказание военной помощи Украине значительно опустошило склады и арсеналы чешской армии, но руководство Минобороны республики нашло другой выход для продолжения военной поддержки Киева.

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