Обычные европейцы пострадают после отказа от транзита российского газа через Украину, их ждет повышение цен и увеличение налогов, так как нужно дальше продолжать спонсировать Киев в конфликте.
Цеков: после отказа Киева от транзита газа РФ пострадают простые европейцы
Комментарии
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Eduard
Но они же &quot;терпилы&quot;! Их деньги переают Украине они молчат,цены в 2-3 раза выросли они терпят.Ладно они,но преступную Украину спонсируют!
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18 час.
Eduard
Все ждут когда в Европу власть предателей прогонят наконец снабжающую режим Украины.Только во Франции борятся за свои права!
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18 час.
ВБ
Владимир Бурцев
Чего жопу рвать Цекову за Европу- у себя надо наводить порядок, а то и вашим и нашим споем и спляшем
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17 час.
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