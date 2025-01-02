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Аргументы и Факты

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    Слава Богу🙏ГЕРОЙ❤️Храни тебя БОГ🙏Боец ВС РФ выжил ...
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    Странно, что недолетело, надо полностью снести здания ВР, Банковую и центр Киева до основания....В результате взры...
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    Ребята,вы самые лучшие на свете.Здоровья вам и удачи в бою.А бойцу который дал отпор пожелать огромного здоровья и за...Боец ВС РФ выжил ...

Цеков: после отказа Киева от транзита газа РФ пострадают простые европейцы

Цеков: после отказа Киева от транзита газа РФ пострадают простые европейцы

Обычные европейцы пострадают после отказа от транзита российского газа через Украину, их ждет повышение цен и увеличение налогов, так как нужно дальше продолжать спонсировать Киев в конфликте.

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Комментарии
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Eduard
Но они же &amp;quot;терпилы&amp;quot;! Их деньги переают Украине они молчат,цены в 2-3 раза выросли они терпят.Ладно они,но преступную Украину спонсируют!
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18 час.
Eduard
Все ждут когда в Европу власть предателей прогонят наконец снабжающую режим Украины.Только во Франции борятся за свои права!
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18 час.
ВБ
Владимир Бурцев
Чего жопу рвать Цекову за Европу- у себя надо наводить порядок, а то и вашим и нашим споем и спляшем
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17 час.

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