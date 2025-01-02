Цеков: после отказа Киева от транзита газа РФ пострадают простые европейцы

Eduard Но они же &quot;терпилы&quot;! Их деньги переают Украине они молчат,цены в 2-3 раза выросли они терпят.Ладно они,но преступную Украину спонсируют!

Eduard Все ждут когда в Европу власть предателей прогонят наконец снабжающую режим Украины.Только во Франции борятся за свои права!