«Действия Москвы похожи на военные преступления»: Госсекретарь США Рубио обрушился на Россию с обвинениями

Валерий Фоменков Вообще говоря, к тем целям и задачам СВО на Украине, о которых изначально заявлял В. Путин, я бы сегодня добавил ещё один наиважнейший пункт. Военный трибунал над оставшимся в живых бандерьем, в первую очередь, над главарями, Порошенко, Зеленским, Турчиновым, Ярошем, Тягнибоком, Яйценюхом, Кличком и т.д. С вынесением приговора и немедленным приведением его в исполнение. В итоговом документе военного трибунала также обязательно указать роль и вину пособников и спонсоров бандерья - западных фашистов, начиная с Байдена (если он к тому времени ещё будет жив) и других милитаристов из империи зла сша, Англии, Польши, Германии, Франции, Прибалтики и т.д. Никто из украинских нацистов и западных фашистов, учинивших массовые убийства и геноцид русскоязычного населения не должен быть забыт и обязан понести заслуженное наказание!

Игорь Максаков Главный виновник всех войн на Земле - США. Они сами скоро развалятся, как было в истории со всеми "великими" империями.