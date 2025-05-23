БлокнотРУ Рубио попытался угодить «ястребам» из американского конгресса. Госсекретарь США Марко Рубио во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей заявил, что «многие действия России на Украине похожи на военные преступления», - сообщает политолог Сергей Марков со ссылкой на материалы из конгресса Соединенных Штатов.
«Действия Москвы похожи на военные преступления»: Госсекретарь США Рубио обрушился на Россию с обвинениями
Комментарии
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Валерий Фоменков
Вообще говоря, к тем целям и задачам СВО на Украине, о которых изначально заявлял В. Путин, я бы сегодня добавил ещё один наиважнейший пункт. Военный трибунал над оставшимся в живых бандерьем, в первую очередь, над главарями, Порошенко, Зеленским, Турчиновым, Ярошем, Тягнибоком, Яйценюхом, Кличком и т.д. С вынесением приговора и немедленным приведением его в исполнение. В итоговом документе военного трибунала также обязательно указать роль и вину пособников и спонсоров бандерья - западных фашистов, начиная с Байдена (если он к тому времени ещё будет жив) и других милитаристов из империи зла сша, Англии, Польши, Германии, Франции, Прибалтики и т.д. Никто из украинских нацистов и западных фашистов, учинивших массовые убийства и геноцид русскоязычного населения не должен быть забыт и обязан понести заслуженное наказание!
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7 час.
Игорь Максаков
Главный виновник всех войн на Земле - США. Они сами скоро развалятся, как было в истории со всеми "великими" империями.
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6 час.
нн
наталья никифорова
Пошли они все в ж..у с их поучениями. Эти уроды прекрасно знают, кто преступления совершает на самом деле. Эта парочка играет в доброго и злого полицейского. А нам надо продолжать уничтожать жидо-бандеровский режим и не обращать внимания на все их угрозы. США это всемирное зло и доверять им нельзя ни в коем случае, да и по хорошему никому нельзя доверять. Правильно говорил Александр III " у России нет союзников, кроме армии и флота". Не зря у Путина в кабинете висит его портрет.
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4 час.
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