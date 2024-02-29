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ВТБ может потерять акционерные права на свою европейскую «дочку»

ВТБ может потерять акционерные права на свою европейскую «дочку»

ВТБ получил уведомление от немецкого банка OWH SE (ранее он назывался VTB Bank Europe) о действиях, направленных на лишение банка ВТБ права владения своей европейской «дочкой», заявили журналистам в пресс-службе ВТБ.

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