ВТБ может потерять акционерные права на свою европейскую «дочку»

ВТБ получил уведомление от немецкого банка OWH SE (ранее он назывался VTB Bank Europe) о действиях, направленных на лишение банка ВТБ права владения своей европейской «дочкой», заявили журналистам в пресс-службе ВТБ.
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