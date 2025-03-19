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Безэкипажный катер «Катран» вышел на испытания

Безэкипажный катер «Катран» вышел на испытания

Начаты испытания нового отечественного безэкипажного катера. Изделие «Катран» представляет собой дистанционно управляемую платформу, способную нести приборы разведки или выполнять ударные функции.

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