Безэкипажный катер «Катран» вышел на испытания

Начаты испытания нового отечественного безэкипажного катера. Изделие «Катран» представляет собой дистанционно управляемую платформу, способную нести приборы разведки или выполнять ударные функции.
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