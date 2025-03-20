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Царьград

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Военные корреспонденты получат статус ветеранов: проект направят в Кабмин РФ

Военные корреспонденты получат статус ветеранов: проект направят в Кабмин РФ

На следующей неделе проект о наделении военным корреспондентам статусом ветеранов боевых действий будет отправлен на рассмотрение в Кабинет Министров РФ.

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