В Петербурге ухудшится погода в четверг из-за гололеда

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Жителей города и гостей предупредили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, что 9 января в городе на дорогах ожидается гололедица и сложная обстановка.
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