У него диагностирован компрессионный стеноз чревного ствола.фото: t.me/BritishEmbSpokesperson--> Заместитель посла Великобритании в России Томас Додд попал в больницу в российской столице.
Заместителя посла Британии в РФ госпитализировали в Москве
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Ну а ходить он умеет или в кресле сидеть ? Так гоните его взашей , вызывайте их врачей или сразу трансплантологов и не вздумайте сами лечить , даже воды не давайте , пусть сам заказывает а Озоне . Наверняка приготовили какую-нибудь провокацию да, если от него потроха останутся , не выбрасывайте, у нас юннаты подобрали молодого волчонка в лесу тут , он любит английские косточки , да с потрошками
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