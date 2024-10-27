ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 708 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Ну а ходить он умеет или в кресле сидеть ? Так гоните его  взашей , вызывайте их врачей или сразу трансплантологов и ...Заместителя посла...
  • Sergiy Che
    50 лямов минус штрафы, ну пусть половину на взятки....  Не хреново осталось ишшо на "чёрный день")))Экс-замглавы Минп...
  • Traveller
    Видно там есть "свои", которые важней.Лишившийся космос...

Заместителя посла Британии в РФ госпитализировали в Москве

Заместителя посла Британии в РФ госпитализировали в Москве

У него диагностирован компрессионный стеноз чревного ствола.фото: t.me/BritishEmbSpokesperson--> Заместитель посла Великобритании в России Томас Додд попал в больницу в российской столице.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Ну а ходить он умеет или в кресле сидеть ? Так гоните его  взашей , вызывайте их врачей или сразу трансплантологов и не вздумайте сами лечить , даже воды не давайте , пусть сам заказывает а Озоне . Наверняка приготовили какую-нибудь провокацию                                                                                                                  да, если от него потроха останутся , не выбрасывайте, у нас юннаты подобрали молодого волчонка в лесу  тут , он любит английские косточки , да с потрошками
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх