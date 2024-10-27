Заместителя посла Британии в РФ госпитализировали в Москве

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Ну а ходить он умеет или в кресле сидеть ? Так гоните его взашей , вызывайте их врачей или сразу трансплантологов и не вздумайте сами лечить , даже воды не давайте , пусть сам заказывает а Озоне . Наверняка приготовили какую-нибудь провокацию да, если от него потроха останутся , не выбрасывайте, у нас юннаты подобрали молодого волчонка в лесу тут , он любит английские косточки , да с потрошками