Politiki.net На наших глазах разворачивается либеральная трагедия, в простонародье "оппозиционный коллапс".
"Знала бы прикуп - молчала бы в тряпочку", - юмористка осевшая в Испании призналась, что сожалеет о сказанном
Комментарии
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Владимир Хорошев
Упаси, Господи, от возвращения в Россию всех этих татьянлазаревых-михаиловшацев-борисовгребенщиковых и прочих максимовгалкиных и андреевмакаревичей... Пусть эта нечисть останется там, где она существует ныне! https://t.me/drkhoroshev
Хорошев Владимир
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15 час.
евгений Данилов
Бессмысленная говорилка, ты не плюнула в колодец, - ты нас...ала в него. Так что не удивляйся тому, что он обиделся. И не мечтай о ветре перемен в твои паруса. Ты же не жалеешь о сути сказанного, а жалеешь о том что сподобилась громогласно сказать. Это ну никак не похоже на покаяние. Так что сиди там где сидишь, здесь ты нахер никому не надо.
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3 час.
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