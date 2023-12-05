"Знала бы прикуп - молчала бы в тряпочку", - юмористка осевшая в Испании призналась, что сожалеет о сказанном

евгений Данилов

Бессмысленная говорилка, ты не плюнула в колодец, - ты нас...ала в него. Так что не удивляйся тому, что он обиделся. И не мечтай о ветре перемен в твои паруса. Ты же не жалеешь о сути сказанного, а жалеешь о том что сподобилась громогласно сказать. Это ну никак не похоже на покаяние. Так что сиди там где сидишь, здесь ты нахер никому не надо.