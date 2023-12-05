Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 644 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vasechkin7
    Почему вообще запреты снимали, за газ должны, санкции вводили, что ещё должно было случиться, чтобы запретить ввоз."Если вы такие ум...
  • Silver Kont
    Вонючему  львивскому жиду доверить переговоры - это себя не уважать; это в итоге окажется, что Россия обязана будет в...С такими перегово...
  • vladimir vedenkin
    От бюджетной кормушки саботажников отлучить и саботаж быстро прекратится...Зачистка на «куль...

"Знала бы прикуп - молчала бы в тряпочку", - юмористка осевшая в Испании призналась, что сожалеет о сказанном

"Знала бы прикуп - молчала бы в тряпочку", - юмористка осевшая в Испании призналась, что сожалеет о сказанном

Politiki.net На наших глазах разворачивается либеральная трагедия, в простонародье "оппозиционный коллапс".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Хорошев
Упаси, Господи, от возвращения в Россию всех этих татьянлазаревых-михаиловшацев-борисовгребенщиковых и прочих максимовгалкиных и андреевмакаревичей... Пусть эта нечисть останется там, где она существует ныне! https://t.me/drkhoroshev
Хорошев Владимир
Telegram
Ответить
15 час.
евгений Данилов
Бессмысленная говорилка, ты не плюнула в колодец, - ты нас...ала в него. Так что не удивляйся тому, что он обиделся. И не мечтай о ветре перемен в твои паруса. Ты же не жалеешь о сути сказанного, а жалеешь о том что сподобилась громогласно сказать. Это ну никак не похоже на покаяние. Так что сиди там где сидишь, здесь ты нахер никому не надо.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх