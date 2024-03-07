Политолог назвал назначение Залужного "смотринами" на пост президента

REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo Назначение экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании является "смотринами" на позиции президента, заявил политолог, военный эксперт Павел Рыжевский.
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