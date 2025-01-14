Эмоциональное воссоединение: мужчина нашёл питомца, выжившего в пожаре

В сети появилось видео трогательной встречи жителя Калифорнии с питомцем. Кейси Колвин стоит на коленях у ворот своего соседа, зовёт любимца и спрашивает: «Привет, милый, как пожар?», а серый пёс бежит к нему по склону.
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