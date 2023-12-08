Ubisoft опубликовала обзорный 10-минутный геймплейный ролик Skull and Bones Skull and Bones – ...

Ubisoft опубликовала обзорный 10-минутный геймплейный ролик Skull and BonesSkull and Bones – главный герой десятиминутного видеоролика, в котором подробно исследуются механики, регулирующие игровой процесс игры Ubisoft, которая наконец-то получила официальную дату выхода.
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