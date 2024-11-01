Глава Актаныша поручил зимой убирать снег во дворах частных домов семей бойцов СВО

Глава Актанышского района Ленар Зарипов во время осмотра техники поставил задачу перед механизаторами: во время уборки улиц от снега необходимо очистить в том числе дворы частных домов, где проживают семьи участников спецоперации.
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