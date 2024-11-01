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Глава Актаныша поручил зимой убирать снег во дворах частных домов семей бойцов СВО

Глава Актаныша поручил зимой убирать снег во дворах частных домов семей бойцов СВО

Глава Актанышского района Ленар Зарипов во время осмотра техники поставил задачу перед механизаторами: во время уборки улиц от снега необходимо очистить в том числе дворы частных домов, где проживают семьи участников спецоперации.

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