Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.
Невоенный анализ-54. "Где радость перемог?". 13 марта 2024
Комментарии
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ВераВерная
Спасибо, Роджерс, разложил по полочкам!
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20 час.
Артур Будаев
Захотел новости послушать на нтв, а там Путин даёт интервью киевлянину. Что за сюр?
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20 час.
ДП
Дмитрий Пузанов
И что такого? Недавно американцу интервью давал, хотя у них в Стратегии национальной безопасности Россия обозначена, как прямая и непосредственная угроза, и ей необходимо нанести стратегическое поражение. Очень популярное интервью получилось.
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14 час.
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