Профилактические осмотры девочек Проводятся в 3, 6, 13, 15, 16, 17 лет. До 15 лет на приёме вместе с девочкой может находится законный представитель ребёнка.
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Профилактические осмотры девочек Проводятся в 3, 6, 13, 15, 16, 17 лет. До 15 лет на приёме вместе с девочкой может находится законный представитель ребёнка.