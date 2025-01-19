ГВ «Север»: ВСУ зверски убили мирных жителей Русского Поречного — 1060-й день СВО

Новый, 1060-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован обнародованием страшных видеокадров с телами мирных жителей, обнаруженных в подвале недавно освобожденного села Русское Поречное в Суджанском районе Курской области.
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