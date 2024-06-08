FIDE по доносу украинцев на два года исключила из своего состава российскую шахматную федерацию

Комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE) постановила временно исключить Федерацию шахмат России (ФШР) из состава организации на два года.
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