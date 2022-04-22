У Джоэла Эмбиида подозрение на разрыв связки большого пальца правой руки

Есть опасения, что у звезды «Филадельфии» Джоэла Эмбиида порвана связка большого пальца правой руки, пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

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