Страна и люди
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Страна и люди

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The Hill: Меркель могла бы стать посредником в переговорах с Россией по Украине

The Hill: Меркель могла бы стать посредником в переговорах с Россией по Украине

Профессор Школы международного образования в штате Вермонт Брюс Дэйтон заявил о необходимости усиления миротворческой деятельности и предложил экс-канцлера Германии Ангелу Меркель как главного претендента на роль неофициального посредника в переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

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Комментарии
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Андрей
брехливую фрау нам и нах не надо.
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