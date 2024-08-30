Избивали и морили голодом: Мирошник передал истории русских, который вернулись из плена ВСУ

Посол по особым поручениям МИД Мирошник передал истории русских, который вернулись из плена ВСУ. Парней избивали и морили голодом, но когда приходили проверяющие Красного Креста, то украинцы неожиданно менялись - старались продемонстрировать, что права человека никто не нарушает.