Украина раскрыла детали переговоров об отправке иностранных военных в страну

Украина ведет переговоры с союзниками об отправке иностранных военнослужащих на территорию страны. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел республики Георгий Тихий, передает Reuters.
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