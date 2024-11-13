Совфед напомнил работодателям о запрете вызова сотрудника с больничного

Сенатор Наталия Косихина напомнила работодателям о том, что они не имеют права запрещать сотрудникам выходить на больничный, а также не могут заставлять их работать из дома в период временной нетрудоспособности, пишет РИА Новости.
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