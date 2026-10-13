Акции Microsoft приблизились к годовому максимуму

Котировки Microsoft выросли практически до максимума за год: на пике акции прибавили 1,8%, до $551. Раньше акции Microsoft считались аутсайдерами на американском рынке, но все изменилось после того, как в июле компания сообщила о сильных результатах своего облачного бизнеса.
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