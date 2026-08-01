В США запустили уникальный детектор GRETA, который позволит заглянуть в самые редкие атомные ядра

Новый детектор «видит» не только энергию — он отслеживает путь каждой частицыВ Национальном центре исследований редких изотопов (FRIB) при Университете штата Мичиган успешно завершились первые испытания детектора гамма-излучения нового поколения GRETA (Gamma-Ray Energy Tracking Array).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии