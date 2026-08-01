iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

В США запустили уникальный детектор GRETA, который позволит заглянуть в самые редкие атомные ядра

В США запустили уникальный детектор GRETA, который позволит заглянуть в самые редкие атомные ядра

Новый детектор «видит» не только энергию — он отслеживает путь каждой частицыВ Национальном центре исследований редких изотопов (FRIB) при Университете штата Мичиган успешно завершились первые испытания детектора гамма-излучения нового поколения GRETA (Gamma-Ray Energy Tracking Array).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии