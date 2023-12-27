Мама вбила себе в голову какую-то ерунду и игнорирует внучкин день рождения

Элеонора Коган

Неправы обе. Пусть мама приходит поздравлять внучку, когда хочет. А не пускать её- так это уже просто свинство.И не надо делать из этого проблемы.Если у мамы такой заскок с этими 15 минутами, так пусть так и остаётся, чего спорить-то.