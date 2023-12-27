— …Дело в том, что дочь родилась в 23.45 три года назад, двадцать четвертого декабря! – рассказывает тридцатилетняя Татьяна.
Мама вбила себе в голову какую-то ерунду и игнорирует внучкин день рождения
Комментарии
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Элеонора Коган
Два упрямых барана встретились на бревне и никак не разойдутся.
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8 м.
Элеонора Коган
Неправы обе. Пусть мама приходит поздравлять внучку, когда хочет. А не пускать её- так это уже просто свинство.И не надо делать из этого проблемы.Если у мамы такой заскок с этими 15 минутами, так пусть так и остаётся, чего спорить-то.
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8 м.
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