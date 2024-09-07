Британского теннисиста Дрейпера стошнило во время полуфинала US Open

REUTERS/Mike Frey-Imagn Images Британского теннисиста Джейка Дрейпера стошнило прямо на корте во время полуфинального поединка Открытого чемпионата США против первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.
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