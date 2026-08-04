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Путин подписал закон о мониторинге цен на продукты

Путин подписал закон о мониторинге цен на продукты

Президент России Владимир Путин 4 августа подписал закон о мониторинге цен по всей цепочке движения продовольственных товаров — от производителя до магазина, нацеленном на своевременное выявление причин резкого подорожания продуктов.

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