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Сергей Урсуляк сравнил длину красных дорожек в Каннах и на фестивале в Выборге

Сергей Урсуляк сравнил длину красных дорожек в Каннах и на фестивале в Выборге

Старейший фестиваль российского кино "Окно в Европу" снова собрал в Выборге гостей. Начинается он, как обычно, с костюмированного шествия, в котором вместе идут гости фестиваля и жители города, и в котором, при желании, кроме вполне очевидного (единение граждан в интересе к кинематографу) можно усмотреть и дополнительный символический смысл.

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