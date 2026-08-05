Сергей Урсуляк сравнил длину красных дорожек в Каннах и на фестивале в Выборге

Старейший фестиваль российского кино "Окно в Европу" снова собрал в Выборге гостей. Начинается он, как обычно, с костюмированного шествия, в котором вместе идут гости фестиваля и жители города, и в котором, при желании, кроме вполне очевидного (единение граждан в интересе к кинематографу) можно усмотреть и дополнительный символический смысл.