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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кубок Африки стартует 13 января. Действующий чемпион Сенегал – фаворит у букмекеров

Букмекеры открыли линию на итоги Кубка африканских наций. Действующий обладатель трофея – сборная Сенегала – идет фаворитом турнира у букмекеров за 7.

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