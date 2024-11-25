Германия: падение продолжается

АндрейБорков

За то у немчуры будет больше свободного времени, они меньше будут пахать на заводах и фабриках и больше заниматься собой, чаще будут сношаться пидарасы, очиститься воздух в промышленных районах, улучшиться экологическая обстановка, меньше будут жечь электроэнергии.... Наступит у немчуры покой и радость! Дай им святой Януарий этой радости побольше, так, что бы через край.