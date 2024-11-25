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Германия: падение продолжается

Германия: падение продолжается

Индекс PMI в Германии упал в минувшую пятницу до минимума за последние девять месяцев: до 47,3, в октябре этот показатель составлял 48,6.

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Комментарии
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АндрейБорков
За  то у немчуры будет больше свободного времени, они меньше будут пахать на заводах и фабриках и больше заниматься собой, чаще будут сношаться пидарасы, очиститься воздух в промышленных районах, улучшиться экологическая обстановка, меньше будут жечь электроэнергии.... Наступит у немчуры покой и радость! Дай им святой Януарий этой радости побольше, так, что бы через край.
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